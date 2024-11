Deux campagnes de Guignolée en marche dans la région

À l’aube de la période des Fêtes, deux campagnes de Guignolée ont pris leur envol dans la région.

D'abord, celle des Chevaliers de Colomb du conseil de Saint-Georges, dont l'objectif est de 25 000 $, au profit de la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui permettra de fournir aux familles dans le besoin de la nourriture nécessaire à leur subsistance toute l’année.

La sollicitation se fera principalement aux maisons, dans les commerces et aussi les entreprises, par des visites des membres du conseil jusqu'à la fin de la guignolée à la mi-décembre,

De même, des dons spontanés pourront être faits dans les cannes aux couleurs de la Guignolée, réparties dans plus d'une trentaine de commerces de Saint-Georges

Des quêtes auront aussi lieu dans les deux églises de Saint-Georges lors des messes du samedi 23 novembre et du dimanche 24 novembre. De plus, les citoyens sont invités à se rendre à l’une ou l’autre des deux églises (porte 1 pour l’église l’Assomption, porte 2 à l’église de Saint-Georges), toujours le dimanche 24 novembre, de 13 h à 16 h, pour faire un don monétaire. Il sera possible d’obtenir sur place un reçu pour fins d'impôt.

Enfin, les âmes généreuses peuvent aussi libeller un chèque à l’ordre de La Guignolée des Chevaliers de Colomb et expédier le tout par la poste au 14200, boul. Lacroix, C.P. 34, Ville Saint-Georges (Québec) G5Y 5C4.

La Guignolée du CAB

De son côté, le Comité d’aide Beauceville (CAB) vient de lancer une campagne de 30 jours pour récolter 35 000 $ en aide alimentaire. Celle-ci soutiendra plus de 130 familles de Beauceville, de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de Saint-Alfred, qui ont été identifiées pour recevoir ces paniers d'épicerie.

Jusqu'à la fin du mois de novembre, ce sont au total 230 commerces qui seront sollicités sur le territoire. Aussi, le vendredi 29 novembre, de 11 h à 15 h, toute l’équipe de la Guignolée du CAB sera présente à l’intersection du pont Fortin, et du boulevard Renault à Beauceville, pour solliciter les usagers de la route. Le même groupe se transportera le lendemain, samedi 30 novembre, à Saint-Odilon-de-Cranbourne. À cet endroit, la sollicitation s'effectuera au coin des routes 275 et 276, de 8 h à 14 h.

Depuis plusieurs mois, le CAB est aux premières loges de la hausse de la demande des familles et des personnes seules pour de l’aide alimentaire, signale sa directrice générale, Sylvie Fortin. Elle fait remarquer que les effets de l’inflation ont entraîné des répercussions qui marquent la vie des personnes à faible revenu et la pauvreté est de plus en plus présente sur le territoire. Un grand nombre de citoyens, qui parfois cumulent deux ou trois emplois pour survivre, sont en manque de nourriture et de biens de première nécessité, avoue la responsable de ;"organisme.

«Nous lançons un appel aux gens d’affaires et à la population pour aider nos familles dans le besoin qui vivent à Beauceville, à Saint-Odilon et à Saint-Alfred. Aidez-nous à soutenir ces familles et ces personnes seules avec des paniers alimentaires. Aidez-nous à leur offrir un beau temps des Fêtes. La nourriture sur la table réchauffe et réconforte les cœurs, ne l’oublions jamais. C’est encore plus vrai lorsque l’on traverse des moments difficiles dans sa vie ou que l’on vit en situation de pauvreté. Votre don fera la différence», de souligner Sylvie Fortin.