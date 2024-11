Claudia Thibault publie « Léo, un p'tit moteur d'émotions »

Claudia Thibault, de Saint-Lambert-de-Lauzon, présente son premier livre jeunesse, Léo, un p'tit moteur d'émotions, publié aux éditions La Roupille.

Ce livre a été conçu par cette enseignante et conférencière engagée dans le développement global des enfants afin d'aider les jeunes lecteurs à explorer leurs émotions et à renforcer leur compréhension d’eux-mêmes. Cela, dans une approche à la fois ludique et éducative.

À travers les aventures touchantes de Léo, l'auteure aborde avec sensibilité la gestion des émotions, encourageant les enfants à mieux se comprendre et à développer leur résilience. Ainsi, ce livre peut être un support pour les parents, enseignants et intervenants cherchant à aborder le monde des émotions avec les enfants de manière constructive. Le dialogue entre la mère et le garçon donne un exemple concret et touchant d'écoute et d'accueil des émotions à titre d' intervention gagnante.

« Ce livre est l’aboutissement de mon expérience auprès des enfants et de mes formations en neurosciences, psychopédagogie et développement affectif. En tant que maman et enseignante au préscolaire, je souhaite offrir une histoire qui guide les enfants vers une meilleure connaissance d’eux-mêmes, en les aidant à grandir avec sérénité et empathie », a souligné Claudia Thibault.

Notons que cette dernière est titulaire d’un baccalauréat en éducation préscolaire et primaire. Elle a suivi de nombreuses formations en psychopédagogie, neurosciences, gestion des émotions et développement affectif. Empathique et d’une grande humanité, elle nourrit un désir profond d’accompagner les enfants vers l’épanouissement à travers les mots, la présence et la compréhension de soi.

Événement de lancement

Un événement de lancement aura lieu à Saint-Lambert-de-Lauzon, à la bibliothèque de l'école primaire Du Bac, ce vendredi 8 novembre à partir de 17h.

À cette occasion, Claudia Thibault proposera une conférence, dès 18h30, s'adressant aux adultes concernant son parcours ainsi que des suggestions d'intervention liées à son livre. Elle annoncera, notamment, sa collaboration avec la fondation Marthe Laverdière, à qui elle versera 1$ de tous les livres vendus.

Le samedi 9 novembre en journée, elle fera également partie du nouvel événement culturel de la municipalité, Lamb'Art, où elle présentera son livre en compagnie d'autres auteurs locaux.

Enfin, Léo, un p'tit moteur d'émotions est disponible aux éditions La Roupille et peut être commandé en ligne sur les sites de Renaud Bray, Archambault et Les libraires.