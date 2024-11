Ordre du Mérite georgien: portrait de Lucille Bouffard

Voici le troisième de cinq textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Lucille Bouffard.

Dès son plus jeune âge, Lucille Bouffard a le souci de s'investir pour soutenir les autres et de contribuer à sa communauté.

Déjà en 3e année du primaire, elle était présidente des Croisées puis membre du Mouvement 4H. Parent, elle s'est beaucoup impliquée dans les conseils d'établissement des écoles fréquentées par ses enfants. À 38 ans, elle devient étudiante universitaire et met en place le comité « Communic-Action » afin de créer un sentiment d'appartenance entre les étudiants du Bac en enseignement primaire et préscolaire. Elle siège aussi sur le comité professeurs-étudiants.

De retour à Saint-Georges en 2002, elle ne tarde pas à s’impliquer auprès d’organismes communautaires. Aussi, elle ne manque jamais l’occasion d’offrir de son temps pour du bénévolat ponctuel (Marche pour la vie, Fondation des maladies du rein, Défi Beauceron, Moisson Beauce, Pickleball FADOQ, etc.).

Par ailleurs, faisant partie de plusieurs conseils d’administration du secteur communautaire, Lucille partage avec aisance ses idées, sa créativité et sa vision. En mettant ses compétences au service de ces organisations, elle contribue de manière progressive, mais déterminée à leur l'avancement et leur bon fonctionnement. Son engagement actif assure une gestion efficace, permettant à chaque organisme de réaliser pleinement sa mission.

Animée par une réelle volonté de soutenir, Lucille a apporté une aide précieuse au bon fonctionnement de plusieurs organismes communautaires dont :

▪ CEPS - écoutante bénévole 2003 – 2004

▪ Parrainage Jeunesse - membre du C.A. 2004 – 2006

▪ CALACS - membre du C.A. 2006 – 2010

▪ Nez Rouge - accueil et formation des équipes 2012 – 2018

▪ FADOQ - membre du C.A. 2017 – 2017

▪ CEPS - membre du C.A. 2015 – 2024

▪ Jardiniers de l'Île Pozer - jardinière et membre du C.A. 2019 – 2024

▪ ABBS - membre du C.A. et bénévole 2019 – 2024

▪ Fondation Un geste pour la Vie - membre du C.A. 2023 – 2024

Touche-à-tout, passionnée par les personnes, respectueuse de la nature et amoureuse de la vie, ses nombreuses implications ont un impact significatif et génèrent des retombées positives partout où elle investit de son temps.

Toujours prête à donner un coup de main, elle inspire ses pairs à s'engager activement et à donner le meilleur d'eux-mêmes. En soutenant multiples causes et organismes, l’engagement dont Lucille fait preuve est véritablement exceptionnel.

Chère Madame Bouffard :

- pour saluer ce riche parcours bénévole qui s’inscrit dans la durée, o pour la diversité des postes occupés bénévolement,

- pour ce dévouement exemplaire dans des causes aussi nombreuses qu’importantes,

- pour toutes les actions touchant directement les 7 à 77 ans, leur quotidien, leur environnement et leur qualité de vie,

Nous vous présentons des remerciements chaleureux et vous disons : Bienvenue à l’Ordre du Mérite georgien !