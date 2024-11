L'initiative « Un cadeau pour Noël » de retour pour sa 20e édition en Beauce

La Maison de la famille Beauce-Etchemins, Le Berceau, Le Havre l’Éclaircie et l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées La Chaudière célèbrent cette année la 20e édition de leur initiative « Un cadeau pour Noël ». Ce projet communautaire vise à illuminer les fêtes des enfants ayant eu recours à leurs services en leur offrant des cadeaux personnalisés.

L’événement se tiendra au Carrefour Saint-Georges sur deux fins de semaine, soit du 22 au 24 novembre et du 29 novembre au 1er décembre. Les bénévoles seront présents pour guider les donateurs lors des vendredis de 18 h à 20 h 30, les samedis de 10 h à 17 h, et les dimanches de 12 h à 16 h.

Le processus est simple : les donateurs sont invités à choisir une étiquette au kiosque d’« Un cadeau pour Noël ». Chaque étiquette contient le sexe, l’âge, et trois suggestions de cadeaux pour un enfant. Les participants achètent un cadeau d’une valeur d’environ 30 $ et le remettent aux bénévoles pour qu’il soit distribué à une famille. Il est également possible de faire un don en argent sur place, permettant aux organisateurs de compléter les achats de cadeaux.

Grâce à l’initiative « Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartigan », chaque enfant recevra également un livre neuf en complément de son cadeau.

Pour marquer cette édition anniversaire, les organisateurs promettent des surprises pour les donateurs et les familles bénéficiaires. Selon les organisateurs, cette longévité est possible grâce à la générosité des citoyens de la région et l’engagement des partenaires, dont plusieurs entreprises locales comme Beaubois, Mirage, BID Group Technologies LTD, division Comact, Pomerleau, Garaga, la Librairie Sélect et Place Bureau.