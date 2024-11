L’APBB n’a rien à voir avec le blocage annoncé des pistes de motoneige

L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, dont l'acronyme est APBB, n’a strictement rien à voir avec le blocage annoncé des pistes de motoneige du Québec, affirment les dirigeants de l'organisme.

«Partout où je vais, dans les municipalités ou les MRC de notre région, et même dans les syndicats agricoles et forestiers d’ici et d’ailleurs, les gens m’interpellent, me demandent: "C’est quoi cette affaire-là de blocage des pistes?"», déplore le directeur général de l'association, Éric Cliche, dans un communiqué de presse diffusé aujourd'hui.

La confusion provient du fait que l’organisation qui menace de bloquer les pistes de motoneige l’hiver prochain est l’Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches (Association PBPA), qui n’a rien à voir, ni de près ni de loin, avec l’APBB.

Rappelons que plus tôt cet automne, l’Association PBPA a dénoncé l’exclusivité de la mise en marché du bois de sciage et de déroulage, décrétée par le Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, et approuvée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ). En représailles, les membres de l’Association PBPA ont décidé de résilier les droits de passage sur leur propriété, mettant en péril l’accès à plusieurs sentiers de motoneige.

Le président de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (l’APBB), Carol Fortin, fait valoir qu’un processus démocratique a encadré l’adoption et l’approbation du projet de mise en marché collective du Syndicat de la Côte-du-Sud. Il déplore que la population et les bénévoles des régions touchées par ce blocage annoncé seront pris en otage. «C’est bien malheureux de voir que l’économie des régions du Québec sera privée des retombées importantes du tourisme de la motoneige», a conclu le président.