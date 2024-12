Déjeuner-conférence avec l'Abbé Robert Gagné

Le prochain déjeuner-conférence de l’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches, aura pour thème Le pardon, un cadeau à se faire!

C'est l’Abbé Robert Gagné, prêtre à la paroisse Saint-Georges-de-Sartigan, qui livrera le message.

«Le pardon est ce qui peut nous arriver de mieux dans la vie!», signale Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. «Mais encore, faut-il le demander et le demander sans cesse! Pas seulement avec notre tête mais du plus profond de nos trippes. Ainsi, vous connaîtrez la libération et la guérison.»

Cette activité aura lieu cette fois-ci au restaurant Le Baril-Grill de Saint-Georges, le mardi 17 décembre. Le déjeuner sera servi à compter de 8 heures et la conférence aura lieu entre 9 heures et 10 h 30.

Pour renseignements complémentaires et pour confirmer votre présence, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000.