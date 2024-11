Opération de sensibilisation à la violence conjugale tenue en Beauce

Dans le cadre des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes, la Sûreté du Québec a organisé aujourd’hui une opération concertée de sensibilisation à la violence conjugale, à différentes intersections de rues à Saint-Georges et à Sainte-Marie.

En plus du service de police, des représentantes de la maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, Havre l’Éclaircie, étaient présentes à l'événement.

Pour une troisième année consécutive, les policières et policiers de Saint-Georges et de Sainte-Marie, ainsi que Havre l’Éclaircie, ont uni leurs efforts pour sensibiliser le public à la violence conjugale.

«Cette opération nous permet d’informer la population sur les ressources disponibles pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. À notre maison d’aide et d’hébergement, tu peux trouver de l’aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit pour toi ou pour une proche. La violence conjugale peut arriver à n’importe qui. On ne sait jamais quand on aura besoin des coordonnées du Havre l’Éclaircie» a déclaré la directrice, Isabelle Fecteau.

La lutte contre la violence conjugale doit être collective pour être efficace. Tisser un filet de sécurité autour des femmes victimes et de leurs enfants permet de leur assurer une meilleure protection et facilite l’accessibilité aux ressources disponibles pour elles. Il suffit d’une seule main tendue pour changer la vie d’une femme, rappellent les partenaires de l'opération.