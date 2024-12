Opération Nez rouge recrute des bénévoles pour la fin de semaine

Alors que le nombre de personnes et de familles qui ont recours à l’aide alimentaire chaque mois est en progression et que les Banques alimentaires du Québec (BAQ) peinent à répondre à la demande, la Société des alcools du Québec (SAQ) fait appel à la générosité de tous. Ainsi, dès aujourd'hui et jusqu'au 11 décembre, lors de votre passage en ...