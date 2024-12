Jojo et ses clowns distribueront plus de 680 bûches cette année

La 5e campagne de vente de bûches Michaud, organisée par Jojo et ses Clowns, a été un franc succès grâce à la participation de 17 entreprises.

Cette année, ce sont donc plus de 680 bûches qui seront distribuées le samedi 7 décembre aux deux points de collecte à Beauceville et à Saint-Georges. Grâce à ces efforts, près de 5 000 $ seront remis à la Fondation Dr Clown, une organisation qui apporte des sourires et du réconfort aux enfants hospitalisés et à leurs familles.

Depuis le début de cet engagement en janvier 2020, Jojo et ses Clowns a recueilli près de 100 000 $ pour cette cause qui leur tient profondément à cœur. L'idée est née pour honorer la mémoire de la petite Jolyane qui adorait la Fondation Dr Clown lors de son hospitalisation au CHUL de Québec.

La distribution des bûches aura donc lieu ce samedi 7 décembre:

- à Beauceville : à l’entrepôt de Maconnerie SCR Veilleux de 13 h à 16 h,

- à Saint-Georges : dans le cour arrière de l’hôtel de ville de Saint-Georges de 12 h 30 à 14 h 30.