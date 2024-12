Lancement de la vidéo pour la Guignolée des médias au profit de Moisson Beauce

Voir la galerie de photos

C'est aujourd'hui que se tient la traditionnelle journée de solidarité de la Guignolée des médias avec la diffusion d'une vidéo d'incitation à la solidarité.

Les médias de la région qui se mobilisent cette année encore pour cette campagne sont Arsenal Média,Beauce Média, EnBeauce.com, La Voix du Sud, L’Éclaireur-Progrès, Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce et Beauce TV.

La campagne de sollicitation, qui se déroule jusqu’au 31 décembre, a pour objectif recueillir des dons et denrées pour la banque alimentaire Moisson Beauce.

Rappelons qu'en plus des effets de l’augmentation du coût de la vie, personne n’est à l’abri d’événements perturbateurs qui peuvent faire plonger dans l’insécurité alimentaire du jour au lendemain: faillite, séparation, perte d’emploi, éviction, accident de travail, enjeux de santé physique et mentale en sont quelques-uns.

Selon Statistique Canada, 15,7 % de la population québécoise vit l’insécurité alimentaire. Pour sa part, le Bilan-Faim 2024 trace un portrait peu reluisant de la situation; près de 6 000 personnes différentes utilisent les services d’aide alimentaire dans la région desservie par Moisson Beauce.

«C’est l’occasion d’être solidaire dans une période de l’année où chacun souhaite ne pas se soucier de son prochain repas. Merci aux médias de propulser cette campagne et à la population de votre générosité», souligne Marie Champagne directrice générale de Moisson Beauce.

Comment contribuer?

Voici trois manières de contribuer à cette campagne:

— En ligne à www.moissonbeauce.qc.ca/la-guignolee-des-medias

— En visitant un ami de la guignolée: Maxi Saint-Georges, Maxi Sainte-Marie, Maxi Thetford Mines ou concessionnaire Nissan Saint-Georges.

— En vous rendant directement chez Moisson Beauce pour faire un don monétaire ou en denrées.

Parmi les produits alimentaires et d’hygiène personnelle les plus en demande, notons le riz, les pâtes, les conserves, le beurre d’arachides, l'huile, le thon, le café, les collations pour enfants, les couches, les savons corporels, les shampoings, les brosses à dents et les dentifrices.

Pendant cette même période, plus de 60 commerces et entreprises de la région démontrent également leur appui à Moisson Beauce. Voici la liste des endroits où vous pouvez déposer vos denrées:

• Académie Adventiste Sartigan

• Armoires DLM

• Aubert-Gallion (Ressources matérielles de la CSSBE)

• BGP Honda

• Blanchette, Vachon & Associés

• Brique Gaston Poulin

• Carrefour Saint-Georges - kiosque Cogeco

• CDID

• Conseil Économique de Beauce

• Cégep Beauce-Appalaches

• Centre dentaire de Beauce

• Centre Hospitalier L'Assomption (CHSLD)

• Coif-Mod

• Construction JL Groleau

• Desjardins Caisse du Sud de la Chaudière

• Desjardins La Guadeloupe

• Desjardins Saint-Éphrem

• Desjardins Saint-Victor

• DSP Activités

• Ébénisterie Beaubois

• École Aquarelle

• École d'entrepreneurship de Beauce

• École des Deux-Rives

• École Lacroix

• École Les Petits Castors

• École Mgr Beaudoin

• École Mgr Fortier

• EnBeauce.com

• Équipement de bureau Demers

• Garaga inc.

• Groupe Comact

• Groupe Couture

- Concessionnaire multimarques

• L'Éclaireur-Progrès

• Les Industries Bernard

• Maison Let's Go

• Manac inc.

• Maxi Saint-Georges

• Maxi Sainte-Marie

• Maxi Thetford Mines

• Métal Sartigan

• Métro Laval Veilleux

• Mirage

• Pavillon du cœur Beauce-Etchemin

• Pièces d'auto Fernard Bégin

• Polyvalente Saint-Georges

• Pomerleau

• Pro-Fab

• Raymond Chabot Grant Thornton

• Réadaptation Beauce-Appalaches

• Rocky Mountain

• Saint-Georges Nissan

• Siège social du CSSBE

• St-Georges Ford

• Usine Sartigan

• Usine Tactic Inc.

• Ville de Saint-Georges