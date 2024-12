Près de 4 000 $ amassés pour le Club Inner Wheel

Les membres du Club Inner Wheel de Saint-Georges désirent remercier les propriétaires du magasin Canadian Tire de Saint-Georges, Monique Vernier et Léopold Fontaine, qui les ont accueillis lors du Vendredi Fou du 30 novembre.

Cette collecte annuelle de l'organisation, à la période des Fêtes, a permis d'amasser la somme de 3 789 $.

Les gagnantes des certificats-cadeau sont Julie Roy, de Beauceville, et Caroline Gilbert, de Saint-Victor.

Au centre de la photo, on aperçoit les membres du club, Louise-Andrée Doyon et Thérèse Quirion, encadrées par A gauche, Monique Vernier et Léopold Fontaine.