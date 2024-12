Plus de 30 000 $ amassés grâce aux biscuits «Sourire»

La campagne des biscuits Sourire de Noël, qui vient de prendre fin dans les succursales de Tim Hortons de la région, a permis d"amasser la somme de 30 686 $.

Le montant a été dévoilé hier, à la succursale de Saint-Georges-Ouest.

Les argents seront partagés en parts égales entre l’organisme Ouvre ton coeur à l’espoir, qui soutient des enfants gravement malades et leurs familles en Beauce-Etchemins, et la Fondation des camps Tim Hortons, qui offre une expérience de vacances enrichissante pour plusieurs enfants défavorisés.

Près d’une trentaine de bénévoles se sont mobilisés très tôt tous les avant-midis pendant une semaine complète, dont plusieurs provenant de l’équipe du Centre de communication d'urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA). «Ce fut une très belle expérience de faire des biscuits sourire. Le travail d’équipe dans les Tim Hortons de Mme (Vicky) Poulin est très efficace et le personnel s’entraide énormément. Nous avons été très bien accueillis et les employés travaillent vraiment avec le sourire et dans la bonne humeur», se réjouit Isabelle Busque, membre du CA de l’organisme, et qui a mobilisé son équipe de travail pour la campagne.

«Nous avons vraiment senti que les gens étaient contents d’adopter et de garder cette belle tradition d’acheter et partager des biscuits sourire pour de bonnes causes. C’est vraiment une belle campagne de partage partout au Québec pour soutenir des organismes locaux qui font vraiment une différence», a indiqué Vicky Poulin, propriétaire des deux Tim Hortons de Saint-Georges et celui de Beauceville.