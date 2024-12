Plus de 1 500 denrées amassées lors de la guignolée de la polyvalente Bélanger

La 22e édition de la guignolée organisée par la polyvalente Bélanger, à Saint-Martin, s’est tenue le 4 décembre, perpétuant une tradition qui allie solidarité et engagement communautaire.

Grâce à la participation active des élèves et des membres du personnel, plus de 1 500 denrées alimentaires ont été recueillies, ainsi qu’une centaine de jouets et des vêtements.

Tous ces dons seront transformés en paniers de Noël destinés à des familles dans le besoin. Depuis la création de cette initiative, plus de 35 000 denrées ont été amassées et distribuées.

La collecte se déroule de manière festive : des lutins sillonnent les classes pour récolter les dons apportés par les élèves. Les paniers sont ensuite assemblés par des élèves de 4e secondaire dans le cadre de leur cours de Culture et citoyenneté québécoise. Cette activité éducative leur permet de développer des valeurs d’entraide et de citoyenneté tout en rendant service à la communauté.

« Je trouve ça extraordinaire car, personnellement, le temps des fêtes est le plus beau temps de l'année. Par contre, pour un trop grand nombre de familles, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, à notre façon, on désire simplement ajouter un peu de bonheur dans leur cœur pendant cette période de réjouissances », a souligné Jean-François Poulin, enseignant à la polyvalente.