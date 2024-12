Opération Père Noël: des cadeaux distribués à plus de 300 enfants

Dans le cadre de sa 11e Opération Père Noël, c'est hier que le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière a livré quelque 304 cadeaux à des enfants de la région, en partenariat avec le programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA).

Cette activité est rendue possible grâce à la supervision de Lucie Roy et Marie-Ève Cantin et à l’implication du personnel des CLSC de Saint-Georges et Sainte-Marie, qui interpellent les enfants et les aident à produire une lettre au Père Noël, suggérant les cadeaux désirés.

Cette liste est ensuite remise au Syndicat, qui jumelle chacune de ces lettres aux membres du personnel enseignant, qui souhaitent participer à l’opération en offrant les cadeaux demandés.

Depuis 11 ans que dure l'initiative, ce sont au total 1 955 cadeaux qui ont ainsi été offerts.

«Merci à toutes les personnes impliquées dans l’opération: les enseignantes et enseignants, certains groupes d’élèves, le personnel du Syndicat, particulièrement Sophie Lajoie, et celui du CLSC, les quelques membres du personnel professionnel et de soutien qui se sont joints à nous et les enseignants retraités qui ont recueilli bénévolement les cadeaux sur le territoire. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir faire une différence pour ces enfants à Noël», a déclaré Dominic Loubier, président du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière, à l'issue de l'opération 2024.