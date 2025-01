Lucky, le chat miraculé de l'incendie de Saint-Benjamin, au cœur d’un élan de solidarité

La 13e saison de L'Amour est dans le pré commence ce soir et présentera le parcours de cinq agriculteurs et agricultrices dont un Beauceron, Anthony, résident de Saint-Elzéar. Dans une entrevue réalisée avec EnBeauce.com en juin dernier, le producteur laitier et acéricole avait expliqué qu'il recherche une fille avec un sens de l'humour, qui aime ...