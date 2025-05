Les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux feront un arrêt en Beauce

Les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux feront un arrêt à l'église Saint-Georges, du 15 au 17 mai.

Cette visite fait partie de la pérégrination des reliques au Canada, dans le diocèse de Québec et celui de Montréal, du premier au 29 mai, dont trois jours en Beauce.

Déclarée sainte et docteur de l'Église par l'Église catholique, cette Française est une des plus grandes mystiques du XIXe siècle. Inconnue de son vivant, sa renommée et sa dévotion se sont répandues dans le monde entier après la publication posthume de ses écrits autobiographiques, sous le titre Histoire d'une âme.

La châsse des reliques arrivera à l'église Saint-Georges le jeudi 15 mai, à 15 h, et sera installée dans le transept au pied du choeur, entre la balustrade et la première rangée de bancs. Les visiteurs pourront venir se recueillir jusqu'à 21 h. Le même jour, une messe sera célébrée à 19 h, suivie d'une conférence de l'abbé Réjean Lessard, recteur du Sanctuaire Sainte-Thérèse.

La vénération des reliques se poursuivra le vendredi 16 mai, de 9 h à 19 h. À partir de cette heure, une messe solennelle sera chantée, suivie d'une nuit d'adoration.

Enfin, les reliques quitteront Saint-Georges à 8 h 30, après une messe matinale à 7 h.

Une exposition, ainsi que la projection d'un film sur la vie de Thérèse, née Martin, feront aussi partie des activités de la visite. Le tout sera accessible les 15 et 16 mai dans la sacristie et la salle Pasto-Vie.

L'activité, qui est entièrement gratuite, est organisée par le Club du Coeur de Jésus de la Paroisse de Saint-Georges-de-Sartigan.