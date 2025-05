Près de 150 bénévoles honorés à Beauceville

La ville de Beauceville a réuni près de 150 bénévoles dans la salle René-Bernard du Club de golf de Beauceville à l'occasion du « brunch du dimanche » tenu la fin de semaine passée.

Dès 10h, les invités ont pu se rassembler et échanger sur leur diverses implications avec des organismes communautaires, des associations sportives et culturelles, des clubs et des regroupements. Ce rassemblement s’inscrit dans le cadre de la 51e Semaine de l’action bénévole qui a lieu du 27 avril au 3 mai 2025.

Denis Fugère assurait l’animation musicale sous des airs biens connus à l’accordéon. La Ville de Beauceville, par le biais des membres de son conseil, a aussi remis un cadeau à chaque bénévole présent, une tasse portant l’inscription: La Ville de Beauceville vous remercie!

En route vers le bénévolat

Le thème «En route vers le bénévolat» de cette 51e Semaine de l’action bénévole a été souligné par le maire Francois Veilleux. «Bénévoler, c’est enrichir son parcours en prenant la route pour aller à la rencontre des autres. C’est mettre de l’avant ses forces et sortir des sentiers battus. On en ressort grandi, uni et on fait du chemin sans revenir en arrière.»