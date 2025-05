Les policiers de la Sûreté du Québec vous invitent à leur déjeuner annuel

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de La Nouvelle-Beauce invitent la population à venir participer au 30e Déjeuner des policiers, au bénéfice de la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce.

Le déjeuner aura lieu ce samedi, 3 mai, entre 7 h et midi, à la Cache à Maxime, située au 265 rue Drouin, à Scott.

Lors de cette édition spéciale, les participants pourront côtoyer des policiers de la région, ainsi que certains spécialistes d’unités d’interventions, qui seront présents avec tous leurs équipements.

Cette activité est rendue possible grâce à la généreuse et fidèle participation de commanditaires, qui fournissent l’ensemble des victuailles pour la préparation des déjeuners. Sont impliqués avec cœur dans le comité organisateur de cette activité caritative: les propriétaires de la Cache à Maxime, les employés de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, les intervenants de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce et les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de La Nouvelle-Beauce.