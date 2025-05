Marche pour l’Alzheimer: les Beaucerons appelés à former une « marée bleue »

Les Beaucerons sont appelés à former une « marée bleue » lors de la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de Patrimoine, qui aura lieu le dimanche 25 mai à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

L’événement, organisé par la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, se tiendra sous la présidence d’honneur de Hugo Lehoux, fiscaliste et planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine.

« Nous (IG Gestion de Patrimoine) sommes partenaires depuis 2015. (...) C’est certainement un hasard, mais en 2015 on a eu un changement à la présidence et le président sortant a été remplacé par Jeffrey R. Carney. (...) Et malheureusement en 2020, il a été diagnostiqué de la maladie d’Alzheimer », a confié Hugo Lehoux, en spécifiant que c’est ce justement ce qui l’a poussé a accepté la présidence d’honneur.

Les participants pourront s’inscrire sur place le samedi ou le dimanche dès 9 h. Le départ sera donné le dimanche à 10 h. L’activité est ouverte à tous, marcheur ou non. Sur place, les participants profiteront d’une ambiance conviviale et d’animations grâce à la collaboration du Festival de l’érable. Une maquilleuse sera aussi sur place pour les enfants.

L’événement met en avant la thématique « Pour qui marcherez-vous? » afin d’inciter chacun à participer en soutien à un proche touché par la maladie.

« À un moment donné on avait une porte-parole, Patricia Gilbert, qui a eu le diagnostic de la maladie d’Alzheimer à 47 ans. C’est très très jeune. Et j’ai appris la semaine dernière qu'elle est décédée, à 55 ans. Alors moi c'est sûr que cette année mon cœur va être en pensée avec elle. Elle disait aux gens aller chercher de l'aide, qu'on ait n'importe quel âge, que c'est important », a ajouté Sonia Nadeau, directrice générale de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.

Notons qu’une même marche aura lieu simultanément à Lévis.

Des dons essentiels

Pour cette 18e édition, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches vise un objectif de 25 000$ par marche, sachant que le président d’honneur s’est lui-même fixé un objectif de 10 000$.

La totalité des fonds recueillis sera investie dans les services offerts aux personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer (ou autres troubles neurocognitifs) et à leurs proches aidants.

En Chaudière-Appalaches, 11 000 personnes sont atteintes de cette maladie, dont 1 100 en Beauce-Sartigan.

Comment participer?

• Inscrivez-vous sur votre Marche locale sur https://marchepourlalzheimer.ca/ ou en communiquant avec la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches au 1 888 387-1230, poste 1 et demandez Josée Cloutier.

• Commencez à recueillir des fonds : partagez votre page de collecte de fonds et dites pourquoi vous marchez dans les médias sociaux à l’aide du mot-clic officiel #MarchepourlAlzheimerIG. Contactez vos proches, vos voisins et collègues (en personne et en ligne) pour leur demander de vous soutenir.

• Faire un don à la campagne générale si vous ne pouvez pas marcher avec nous. Un besoin grandissant