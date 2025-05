La Fondation du cœur Beauce-Etchemin lance sa campagne postale 2025

La Fondation du cœur Beauce-Etchemin invite la population à participer à sa campagne postale de financement 2025, sous le thème « Ensemble pour la santé des gens d’ici ».

L’objectif : soutenir une offre de services de santé unique dans la région et assurer la pérennité du Pavillon du cœur Desjardins, à Saint-Georges.

Depuis plus de 40 ans, la Fondation agit pour la prévention, la réadaptation et l’éducation en maladie chronique. Les dons permettront cette année encore de rendre accessibles des programmes spécialisés, d’appuyer les personnes en situation financière difficile, et de contribuer à l’achat d’équipements médicaux.

« Chaque don a un impact direct sur la santé de notre communauté », a rappelé l’équipe de la Fondation. En 2024, plus de 400 000 $ ont été investis pour accompagner des centaines de citoyens, jeunes et moins jeunes, dans leur parcours vers une meilleure santé.

Plus de 750 personnes ont été rejointes par le programme d’éducation sur la maladie chronique, 550 adolescents ont été sensibilisés aux saines habitudes de vie, et 30 personnes atteintes d’un cancer ont bénéficié d’un encadrement adapté en activité physique et nutrition.

Il est possible de faire un don en ligne à coeur.ca, par téléphone au 418 227-1843 ou en personne au Pavillon du cœur Desjardins (2640, boulevard Dionne, Saint-Georges).