Montant record de 25 millions $ en dons amassé lors du Téléthon Enfant Soleil

Le Téléthon Enfant Soleil a amassé un montant record de 25 millions $ en dons, pour appuyer les grands centres pédiatriques universitaires, les hôpitaux régionaux et les organismes qui veillent sur la santé des enfants.

Reconnu comme un partenaire essentiel, Enfant Soleil finance chaque année plus d'une centaine de projets soumis par ces établissements afin d'assurer aux enfants un parcours de soins optimal, adapté à leur réalité et le plus près possible de leur famille.

«Chaque dollar versé représente l'espoir d'un avenir meilleur et la possibilité de concrétiser des projets qui feront réellement la différence, sauveront des vies et adouciront les difficultés quotidiennes de la maladie», a déclaré Jonathan Gendron, président-directeur général d'Enfant Soleil, en remerciant tous les donateurs.

Le téléthon a été présenté tout au long de la journée de samedi sur les ondes de TVA. Plus de 60 artistes ont participé à l'évènement avec des prestations.

Le rendez-vous télévisuel annuel était le point culminant d'une année de mobilisation. «Depuis 1988, plus de 337 millions $ ont été consacrés à la réalisation de milliers de projets porteurs et concrets partout au Québec», indique un communiqué publié dimanche matin.

Cette année, les animateurs et porte-paroles du Téléthon Enfant Soleil étaient Annie Brocoli, Maxime Landry, Alain Dumas, Anick Dumontet, Josée Lavigueur, Ève-Marie Lortie, Louis-Georges Girard, Camille Dg et Dave Morissette.

Quelque 400 bénévoles étaient impliqués au centre d'appel et sur le site du Téléthon Enfant Soleil.