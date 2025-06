Isabelle Lebreton nommée porte-parole officielle du Projet Miel CYSG

La directrice générale et co-propriétaire de MI-Consultants, Isabelle Lebreton, vient d'être nommée porte-parole officielle du Projet Miel CYSG.

Démarrée l'an dernier, cette initiative communautaire durable gère 15 ruches, parrainées par des entreprises locales, qui sont installées à l'aéroport de Saint-Georges. Le projet est mené en collaboration avec Douceurs des Appalaches, Cultiver pour partager et Moisson Beauce.

«C’est un véritable honneur d’être associée à une cause aussi inspirante [qui] allie solidarité, éducation, nature et action concrète. En tant qu’entrepreneure, femme de cœur et maman, ces valeurs me parlent profondément. J’ai envie de mettre en lumière le travail extraordinaire qui est fait et d’encourager les gens et les entreprises à s’y joindre. Ensemble, on peut faire une réelle différence», a-t-elle déclarée par voie de communiqué de presse.

Pour la première année d'opération, plus de 2 500 pots de miel ont été distribués aux familles dans le besoin, via Moisson Beauce.