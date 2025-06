Plus de 500 participants à l'assemblée annuelle de la FADOQ

Le participation à l'assemblée générale annuelle de la FADOQ des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches a atteint un niveau record dans l'histoire de l'organisation.

En effet, 502 personnes ont assisté à l'événement, qui s'est déroulé mardi à La Cache à Maxime de Scott.

Dans les faits, ce sont 137 clubs, sur une possibilité de 164, qui étaient représentés durant l'événement.

Guy Bonneau et Michel Beaumont, respectivement président et directeur général du regroupement, ont profité de l'occasion pour faire plusieurs annonces.

Parmi celles-ci, le déménagement du secrétariat de la fédération régionale dans une bâtisse plus moderne à Québec

On a aussi rendu publique la liste des invités de marque qui seront au Salon FADOQ 50 ans +, prévu en octobre prochain, au Centre de foires de Québec. La chanteuse Guylaine Tanguay en sera la vedette principale.

Notons que tous les clubs ont reçu du matériel de sport et d'activités, d'une valeur de 500 $, remis par le ministère du Sport, du Loisir et du Plein air. Au total, il s'agit d'un investissement de plus de 70 000 $.