Campagne Biscuit sourire: près de 100 000 $ récoltés dans la région

Photo: Courtoisie

À l’avant, Denise Morissette et François Drouin, respectivement vice-présidente et président de l’APHC. À l’arrière: Mario Bolduc, administrateur, Édouard Veilleux, co-propriétaire d’un Tim Hortons participant de Saint-Georges, Julien Giroux, administrateur, Jacinthe Jacques, éducatrice spécialisée, Lucie Girard, secrétaire-trésorière, Noëlla Fortin, intervenante et responsable des ateliers occupationnels, Chantal Larivière, directrice générale, Stéphanie Poulin, éducatrice spécialisée, Hélène Vachon, éducatrice spécialisée, Suzie Bernard et Marco Quirion, propriétaires d’un Tim Hortons participant de Saint-Georges et Vicky Poulin, propriétaire de deux Tim Hortons participants de Saint-Georges.