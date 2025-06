Centraide Québec et Chaudière-Appalaches investit 1.3 M$ en Beauce

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a annoncé un investissement de 1 323 300 $ dans 19 organismes et projets communautaires de la Beauce.

Dans la Nouvelle-Beauce, 500 ménages locataires consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement. En Beauce-Sartigan, la défavorisation sociale touche les personnes aînées dans près du tiers des communautés locales, où beaucoup vivent seules. Enfin, en Beauce-Centre, 10,6 % des personnes vivent dans une situation de faible revenu, cette proportion est légèrement plus élevée que celle de Chaudière-Appalaches (9,9 %).

« En 80 ans, notre objectif n’a jamais changé : unir les forces de la communauté pour répondre à des besoins essentiels. Cet investissement massif est notre façon de dire aux organismes : vous n’êtes pas seuls et votre travail est vital », a indiqué Isabelle Genest, présidente-directrice générale de l’organisation.

Ainsi, Beauce-Centre recevra cette année un investissement de 250 500 $, Beauce-Sartigan obtiendra 935 100 $ et la Nouvelle-Beauce, 137 700 $. Ces investissements auront un impact tangible dans la communauté grâce aux actions des organismes suivants :

Beauce-Centre:

- Club Parentaide Beauce-Centre

- Maison des jeunes Beauce-Centre

- Le Murmure, groupe d’entraide

Beauce-Sartigan:

- Alphare

- Association bénévole Beauce-Sartigan

- Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière

- Association des personnes handicapées de la Chaudière

- Au Bercail

- Le Berceau

- Centre-Femmes de Beauce

- Maison de la famille Beauce-Etchemins – La Grande Ourse

- Maison des jeunes de Beauce-Sartigan

- Moisson Beauce

- Parrainage Jeunesse

- Partage au Masculin

Nouvelle-Beauce:

- Association d’entraide communautaire La Fontaine

- Centre Ex-Equo

- Maison de La Famille Nouvelle-Beauce et Centre de Pédiatrie Sociale en Communauté

- Maison des Jeunes L’Utopie

80e anniversaire

Centraide a annoncé son soutien aux communautés lors de son événement 80 ans d’impact social : Réflexions et perspectives à la bibliothèque Monique-Corriveau, qui réunissait plusieurs acteurs et actrices clés agissant sur le terrain.

Pour son 80e anniversaire, l’organisation a célébré une croissance de ses investissements dans la communauté cette année, une progression rendue possible grâce à l’engagement remarquable de milliers de donateur∙trice∙s, de bénévoles et d’organisations partenaires. Dans un contexte socioéconomique où les besoins sont criants et la cohésion sociale mise à l’épreuve, cette solidarité collective témoigne d’une volonté profonde de bâtir des communautés plus fortes.

« Lorsque le tissu social se fragilise, les organismes communautaires sont souvent la première, et parfois la seule, ressource vers laquelle les gens peuvent se tourner. Ces organismes sont des lieux d’accueil, d’écoute, de dignité et de cohésion sociale. En investissant dans leur capacité d’action, Centraide continue de miser sur ce qui unit, rassemble et transforme nos communautés », a mentionné Isabelle Genest.