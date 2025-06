Nouveau conseil d'administration au Cercle de Fermières de Saint-Georges

Maxime St-Hilaire et Rose-Marie Tanguay comptait parmi la trentaine de couples et de familles qui ont planté, samedi, un «arbre-mémoire» dans le Boisé des Anges, au Parc Rodrigue de Saint-Georges. «En fait, c'est le deuxième qu'on plante. Le premier, on l'a mis chez-nous. Ça va faire des belles fleurs blanches en boule», de confier le mécanicien ...