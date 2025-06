La Maison Catherine de Longpré reçoit 175 000 $

Annoncée officiellement mercredi, la contribution obtenue par la maison de soins palliatifs Catherine de Longpré de St-Georges d'une valeur de 175 000 $ lui permettra de poursuivre le maintien de ses opérations.

Il s’agit d’une initiative de Promutuel Assurance du St-Laurent aux Appalaches qui remet 2 000 000 $ en ristourne communautaire à 15 organismes de la région œuvrant en santé.

C’est en remerciant chaleureusement Promutuel que l’administration de l’établissement de santé a accepté le chèque. « Merci infiniment de souligner ce qu’on fait ici », a témoigné Marie-Josée Gamache, directrice générale du milieu de soin, en soulignant par le fait même le travail des employés, des bénévoles et des partenaires œuvrant pour la maison Catherine de Longpré.

Léon Drouin, président de la maison, s’est dit profondément touché par ce geste « d’une grande générosité ». « Grâce à ce don, nous serons en mesure de poursuivre notre mission: assurer à des personnes en fin de vie et à leur proche la meilleure qualité de vie possible et ce gratuitement » a ajouté monsieur Drouin.

Concrètement, le montant servira donc à offrir, toujours sans frais pour les résidents ou leur familles, les mêmes services, spécialisés et personnalisés, de soin et de fin de vie.

Les émotions étaient fortes chez Chantal Roy, agente en assurance de dommages chez Promutuel, qui a assuré que la contribution aura un « impact réel et tangible ». « Cette ristourne communautaire est bien plus qu’un montant : c’est un geste de reconnaissance envers ceux qui prennent soin de nos proches, de nos familles et de nos communautés », a expliqué Jules Génier, membre du conseil d'administration chez Promutuel.