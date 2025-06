CPS Les Passerelles: la loterie rapporte près de 55 000 $

La toute première loterie du CPS Les Passerelles de Beauce-Sartigan a permis d'amasser un grand total de 54 660 $ au profit de l'organisme.

Le tirage des 10 prix s’est tenu le 12 juin à l’Atelier du Bonheur de Saint-Georges, qui est opéré par le centre.

C'est Ghislain Boucher, un résident de Saint-Georges, qui a remporté le grand prix, soit un montant de 6 000 $.

Les administrateurs du centre soulignent que le succès de cet événement n’a été possible que grâce à l’implication du comité organisateur, des bénévoles répartis à travers tout le territoire de Beauce-Sartigan ainsi que de plusieurs commanditaires.

Rappelons que le CPS Les Passerelles est un organisme à but non lucratif, qui accompagne les enfants et les adolescents âgés de 0 à 18 ans de Beauce-Sartigan et leurs familles en situation de vulnérabilité.