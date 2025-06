Des dimanches inclusifs instaurés au St-Hubert de Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Isabelle et Marie-Ève Beaulieu, propriétaires de la rôtisserie St-Hubert de Saint-Georges, ont récemment mis en place les « dimanches inclusifs » dans leur restaurant.

Ainsi, tous les dimanches de 11 h à 13 h, les personnes autistes et leur famille peuvent déjeuner ou dîner dans un environnement optimal. La musique est baissée, voire éteinte, la lumière est aussi tamisée par exemple. « C'est vraiment de donner l'ouverture aux familles qui viennent nous voir, sans qu'elles se sentent jugées. Elles sont les bienvenues chez nous », ont expliqué les copropriétaires en entrevue vidéo avec EnBeauce.com. Elles ont même mis des trousses sensorielles à disposition, dans lesquelles on trouve des casques antibruit, des objets sensoriels ou encore un minuteur. « On a créé un environnement bienveillant et accueillant, avec un personnel formé pour ça. »

Cette initiative relève d’un partenariat avec La Fondation Autiste & majeur ainsi que l'école À Pas de Géant.

Mis en place depuis le 8 juin, l’initiative fait déjà le bonheur des familles concernées. « Le premier dimanche qu'on a fait, on a une belle ouverture, une belle réponse », se réjouissent Isabelle et Marie-Ève qui ont à cœur leur projet. « On remet aussi un carton à chaque famille qui explique que ça se peut qu'il y ait une personne autiste qui soit proche, donc de rester respectueux.»

Visionnez l'entrevue vidéo complète pour connaître plus de détails.