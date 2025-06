Les employés de Postes Canada appelés à se prononcer sur les offres finales

C'est le 4 juin qu'ont eu lieu les élections au sein du conseil d’administration local du Cercle de Fermières Saint-Georges (No 33). Trois postes étaient à combler, soit celui de la présidente, de la trésorière et de la conseillère 1. De plus, le poste de secrétaire devenait vacant sans être en élection. Les résultats ont porté Noëlla Mathieu ...