Défi têtes rasées Leucan: 215 000$ amassés en Beauce

Le Défi têtes raséesMD Leucan en Beauce, qui s'est tenu le samedi 21 juin sous la présidence d’honneur de Michel Delisle, chef de le direction chez Avantis Coopérative, a permis d'amasser la somme de 215 000$ pour la cause.

Un montant record dont l'objectif « ambitieux » de 175 000$ a été largement dépassé.

Près d'une cinquantaine de personnes ont relevé le jour J, rejoignant ainsi les dizaines d’autres personnes de la région qui ont participé depuis le début de l’année dans des écoles, en entreprise ou en privé.

Sur place lors du Défi, l’émotion était palpable: les sereins et les euphoriques ont côtoyé les nerveux et les émotifs avant, pendant et après leur rasage.

« Pour ces enfants courageux et leur famille, nous avons relevé ce défi avec coeur, portés par notre valeur d'esprit de famille et la solidarité de notre milieu. Je tiens à remercier chaleureusement tous les coéquipiers et le conseil d’administration d'Avantis, les membres, les clients, les partenaires d'affaires et tous ceux qui se sont mobilisés pour cette noble cause », a souligné le président d'honneur.

Les fonds permettront ainsi d’investir davantage dans la recherche clinique en oncologie pédiatrique. « Grâce à l’implication de tous, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leur famille dans la région. Les dons amassés nous permettent également d’être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 % à 82 % depuis la création de Leucan il y a 47 ans », a mentionné Jessica Fradette, chargée de projets au développement philanthropique à Leucan.

Pour offrir à leur tour leur soutien aux familles d’enfants atteints de cancer, comme celle d’Becky, 10 ans, les futurs participants peuvent relever le Défi en tout temps dans l’année. À l’école, en entreprise ou en privé, seul ou en groupe, il est possible d’organiser son propre Défi au moment et au lieu de son choix, avec le soutien de Leucan.

Pour obtenir plus d’information sur le Défi têtes rasées Leucan et pour participer, la population est invitée à visiter le site Web de l’événement : tetesrasees.com.