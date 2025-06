Ouvert ou fermé pour la Fête nationale du Québec?

Avec l’arrivée de l’été, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) invite la population à redoubler de vigilance face aux piqûres de tiques et de moustiques, qui peuvent transmettre différentes maladies, dont la maladie de Lyme, le virus du Nil occidental (VNO) et les virus du sérogroupe Californie (VSC). Pour limiter les ...