Ouvert ou fermé pour le congé du 1er juillet?

Il ne reste plus qu'une semaine avant que Pierre-Olivier Doyon, résident de Notre-Dame-des-Pins, participe pour la première fois au Défi vision – La course la plus folle au monde. La course organisée au profit de la Fondation Mira se tiendra à l’Autodrome de Granby le 4 juillet prochain. C’est donc ce jour-là que le Beauceron relèvera ce défi ...