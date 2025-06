Avis de clôture d'inventaire

Voici un aperçu non exhaustif des établissements qui seront ouverts ou fermés ce mardi à l'occasion de la Fête nationale du Québec. Les restaurants et les stations-service seront ouverts, tous comme les établissements d’alimentation de petite surface (épiceries, dépanneurs, fruiteries, boucheries et autres). Cependant, les commerces de détail, ...