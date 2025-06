Pierre-Olivier Doyon impatient de relever le Défi vision

Il ne reste plus qu'une semaine avant que Pierre-Olivier Doyon, résident de Notre-Dame-des-Pins, participe pour la première fois au Défi vision – La course la plus folle au monde.

La course organisée au profit de la Fondation Mira se tiendra à l’Autodrome de Granby le 4 juillet prochain. C’est donc ce jour-là que le Beauceron relèvera ce défi personnel aux côtés de son ami Patrick Guillemette.

Ce dernier sera son guide sur le circuit tandis que Pierre-Olivier sera au volant du véhicule. En effet, tous les pilotes sont des personnes ayant un handicap visuel plus ou moins important. Puis, pour que tout le monde soit au même niveau, ils auront tous les yeux bandés et seront guidés par un copilote. Les voitures auront 30 minutes pour faire 10 tours de piste à une vitesse moyenne de 15 à 30 km/h.

Au cours des derniers jours, les deux acolytes se sont entraînés sur un stationnement. « On a fait des tests pour trouver des trucs pour qu’il puisse me guider pendant l’événement. On a trouvé des petits repères aussi pour que je puisse placer mes mains facilement sur le volant », a expliqué le Beauceron à EnBeauce.com. « Ça m’a donné encore plus la piqûre! J’ai vraiment hâte! »

Pour participer à l’événement, Pierre-Olivier devait amasser un minimum de 1 500$ pour la Fondation. À ce jour, sa collecte de fonds a finalement dépassé les 6 000$. Il est encore possible de soutenir son rêve en donnant ici.

Le jour J, ils porteront le même chandail conçu spécialement pour l'occasion et diffuseront leur prestation en direct sur le compte TikTok de Pierre-Olivier: explicationdeloeil (canne blanche). Il sera lancé un peu avant 8h le matin le 4 juillet.