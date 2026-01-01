La Cantine pour tous s’implante en Chaudière-Appalaches

Le programme La Cantine à domicile sera désormais offert en Chaudière-Appalaches, grâce à la participation du Club Parentaide Beauce-Centre. Cette initiative permettra à plus de 8 000 foyers d’avoir accès à des repas congelés abordables livrés à domicile.

Déployé par La Cantine pour tous, le programme permet de commander des repas préparés par des organismes d’économie sociale certifiés, en ligne ou par téléphone. Il s’adresse notamment aux personnes aînées, mais demeure accessible à toute personne souhaitant simplifier la préparation de ses repas.

L’arrivée du service dans la région vise principalement à soutenir le maintien à domicile, un enjeu important dans un contexte de vieillissement de la population.

« Nous sommes très heureux d’offrir ce service dans la région de Chaudière-Appalaches. Les besoins liés au vieillissement de la population et au maintien à domicile sont bien réels, et nous croyons que l’accès à des repas abordables et de qualité fait partie des solutions concrètes qui permettent aux gens de demeurer chez eux plus longtemps, dans leur milieu de vie », souligne Benoist de Peyrelongue, président du conseil d’administration de La Cantine pour tous.

Le programme comprend également un volet de tarification sociale destiné aux personnes de 55 ans et plus vivant une situation de vulnérabilité économique. Ces personnes doivent être référées par des intervenants du réseau de la santé, des services sociaux ou du milieu communautaire afin d’avoir accès à des repas à prix réduit.

Depuis son lancement en 2020, La Cantine à domicile indique avoir livré plus de 500 000 repas et rejoint près de 5 000 personnes dans différentes régions du Québec.

Pour La Cantine pour tous, l’implantation en Chaudière-Appalaches repose sur la collaboration avec des organismes déjà présents dans leur milieu. Le Club Parentaide Beauce-Centre, qui œuvre notamment auprès des familles, élargira ainsi son action en contribuant à l’accessibilité alimentaire sur le territoire.

Les personnes intéressées peuvent commander leurs repas dès maintenant. Les intervenants du réseau de la santé, des services sociaux et du milieu communautaire peuvent également référer les personnes admissibles au volet de tarification sociale.