L’équipe cycliste Les AudacYeux vient de remettre un don de 25 623 $ à l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard.

La somme a été récoltée après que les membres du groupe aient parcouru les 1 000 km du Grand Défi Pierre Lavoie, qui s'est déroulé du 11 au 14 juin.

Ce montant permettra à l’école d’améliorer ses installations sportives et d’offrir aux élèves encore plus d’occasions de bouger et de se dépasser, a indiqué le porte-parole, Mathieu Savoie.

L’équipe a mené avec succès sa campagne de financement au profit de l’école grâce à la mobilisation de la communauté, au tournoi de pickleball tenu en novembre 2025, à la présentation de la pièce de théâtre Le Souper, par la troupe Les Colocs, ainsi qu’au soutien de nombreux partenaires et commanditaires.

« Chaque coup de pédale, chaque billet vendu et chaque commandite avaient le même objectif: offrir aux jeunes un milieu de vie encore plus actif et stimulant. Cette réussite appartient à toute la communauté », ont souligné les membres des AudacYeux.

Outre ses partenaires et ses commanditaires, le groupe tient à remercier en particulier Julie Giguère, professeure d’éducation physique de l’école, de sa collaboration.

Signalons que depuis ses débuts, l’équipe Les AudacYeux a remis 101 000 $ aux écoles de la région, pour promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie auprès des jeunes de la région.