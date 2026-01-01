Ouvert ou fermé pour la Fête nationale du Québec?

Voici un aperçu non exhaustif des établissements qui seront ouverts ou fermés ce mercredi à l'occasion de la Fête nationale du Québec.

Les restaurants et les stations-service seront ouverts, tous comme les établissements d’alimentation de petite surface (dépanneurs, fruiteries, boucheries et autres).

Cependant, les commerces de détail, les bars, les établissements d’alimentation grande surface (Maxi, IGA, etc.) ainsi que les bibliothèques municipales seront fermés.

Toutes les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis(SQDC) auront aussi les portes closes. Les bureaux de poste itou.

Tous les bureaux gouvernementaux (municipal, provincial et fédéral), seront aussi fermés.

Les centres commerciaux de la région, Carrefour Saint-Georges, Place Centre-Ville et Galeries de la Chaudière, qui n'accueilleront aucun client ce 24 juin.

Notons que la majorité des pharmacies seront fermées. Cependant, quelques-unes seront ouvertes avec des horaires restreints. Vérifiez auprès de votre établissement.