Trois bénévoles de la Beauce reconnus par la FADOQ

Trois membres actifs de l'organisation en Beauce ont obtenu le titre de Bénévole de l'année, remis par la FADOQ région de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Les prix ont été décernés lors de l'Assemblée générale annuelle de la fédération, qui a eu lieu à Lévis le 1er juin.

Lre premier récipiendaire est Benoit Turmel, du Club FADOQ Sainte-Marie. Membre engagé de depuis 2007, iil a occupé au fil des ans les fonctions de directeur, secrétaire et président, contribuant activement au dynamisme de son club par l’organisation de nombreuses activités estivales et hivernales, ainsi que de plusieurs voyages pour les membres. Reconnu pour ses excellentes qualités de communicateur, il défend ses idées avec conviction, tout en demeurant ouvert aux propositions des autres.

Pour sa part, Carmelle Gonthier incarne depuis plus de 40 ans les plus belles valeurs du bénévolat au sein Club FADOQ Sainte-Aurélie. Par sa générosité, sa disponibilité et son profond désir d’aider les autres, elle a marqué sa communauté de façon exceptionnelle, offrant son temps, son énergie et son réconfort à d’innombrables personnes.

Enfin, Marie-Lawrence Lessard, du Club FADOQ Vallée-Jonction, se démarque par son sourire et sa bonne humeur contagieuse, qui contribuent à créer une ambiance chaleureuse au sein du club. Sa force principale est l’organisation d’activités. Elle planifie notamment les sorties ainsi que les rencontres avec les dignitaires, en assurant une organisation efficace et soignée de chacun des événements.