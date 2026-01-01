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Maison du Tournant et AIS Beauce-Sartigan

Emmy Fecteau remet deux dons à des organismes de la Beauce

durée 15h00
25 juin 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La hockeyeuse professionnelle Emmy Fecteau, originaire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, a récemment remis deux dons de 909 $ à des organismes de la Beauce.

La joueuse des New York Sirens, dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, a choisi de soutenir La Maison du Tournant ainsi que l’AIS Beauce-Sartigan.

Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, La Maison du Tournant a tenu à remercier l’athlète beauceronne pour sa contribution.

« Par sa grande générosité, Emmy a remis la somme de 909 $ afin de soutenir la mission de notre organisme. Joueuse des New York Sirens dans la LPHF et originaire de la Beauce, Emmy démontre qu’elle a à cœur le soutien de sa communauté et du milieu communautaire », a souligné l’organisme.

La Maison du Tournant lui a également souhaité du succès pour sa prochaine saison.

Par ce geste, Emmy Fecteau poursuit son implication envers sa région d’origine, en appuyant deux organismes actifs auprès de la communauté beauceronne.

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