Inquiétude autour de la structure
L’église de Saint-Sylvestre fermée pour une période indéterminée
L’église de Saint-Sylvestre est fermée pour une période indéterminée en raison de problèmes structuraux jugés sérieux au niveau du clocher.
La décision a été annoncée le 18 juin, à la suite de la visite et de l’inspection de l’architecte Isabelle Jacques et d’un ingénieur en bâtiment. Selon l’avis transmis par le curé Michel Mondou, il a été « très fortement proposé » de fermer complètement l’église à compter de 9 h le même jour.
Les cloches ne pourront également plus être sonnées, peu importe la raison.
D’après les informations communiquées, des problèmes importants toucheraient la structure de support du clocher. Des photos prises sur place indiqueraient notamment une pourriture à la base du clocher, ce qui pourrait représenter un risque pour la sécurité.
La Municipalité de Saint-Sylvestre devait procéder à l’installation d’un premier cordon de sécurité en attendant des indications plus précises de la Mutuelle des fabriques, l’assureur de l’assemblée de fabrique, afin de consolider le périmètre requis.
Les célébrations eucharistiques seront déplacées dans la sacristie, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Les baptêmes pourront également s’y tenir. Les funérailles devront pour leur part être suspendues ou offertes dans une autre église de l’unité pastorale.
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