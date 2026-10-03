La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 26 septembre

Beauce-Nord: retour sur les réponses au questionnaire d'EnBeauce.com

Les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Nord, en vue du scrutin du 5 octobre, ont toutes est tous répondu au questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d'EnBeauce.com, que nous avons diffusé au cours des dernières semaines.

Le maire Francis Gagné remporte le Prix Jean-Marie-Moreau

Le maire de Saint-Bernard, Francis Gagné, a reçu le prix Jean-Marie-Moreau, décerné annuellement par la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Dimanche 27 septembre





Beauce-Sud: retour sur les réponses au questionnaire d'EnBeauce.com

Les candidates et les candidats des circonscriptions de Beauce-Sud, en vue du scrutin du 5 octobre, ont toutes est tous répondu au questionnaire préparé par l'équipe des nouvelles d'EnBeauce.com, que nous avons diffusé au cours des dernières semaines.

Le Domaine à l'Héritage converti en développement résidentiel champêtre

Depuis quelques mois déjà, la conversion du Domaine à l’Héritage de Saint-Séverin, pour le faire passer de lieu de villégiature en un site de développement résidentiel champêtre, est bien entamée.

Lundi 28 septembre

CPE de 78 places à Beauceville: le chantier enfin en marche

Plus de quatre ans après l'annonce de sa réalisation, la construction d'un centre de la petite enfance de 78 places, sur le plateau sportif de Beauceville, s'est enfin mise en branle.

Estelle Métayer prend la présidence du conseil de l'École d'Entrepreneurship de Beauce

L'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) a nommé Estelle Métayer présidente de son conseil d'administration. L'organisme, fondé en 2010 à Saint-Georges, a annoncé la nomination ce lundi 28 septembre.

Saint-Benjamin: un délai jugé trop court pour sauver l'église

Rose-Marie Poulin, à l'origine de la pétition demandant un report de la démolition de l'église de Saint-Benjamin, a publié une réplique aux propos tenus par le maire Alex Veilleux dans un article récent d'EnBeauce.com.

Mardi 29 septembre

Le Parti conservateur du Québec présente sa plateforme en matière de justice et de sécurité publique

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, ainsi que son porte-parole en matière de justice et de sécurité publique et candidat dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, ont présenté aujourd’hui la plateforme du PCQ en matière de justice et de sécurité publique.

Les six candidats de Beauce-Sud à l'épreuve des étudiants

Les six candidats et candidates en lice dans Beauce-Sud pour l'élection provinciale du 5 octobre se sont prêtés, ce mardi, à un troisième et dernier débat, organisé au Cégep Beauce-Appalaches et animé par les questions des étudiantes et étudiants du cours La vie politique au Canada et au Québec.

Mercredi 30 septembre

Maya Caron représentera le Québec au concours Miss Galaxy Canada

Native de Saint-Prosper, Maya Caron représentera le Québec lors du prestigieux concours national Miss Galaxy Canada.

Tour d'horizon du conseil municipal de Saint-Georges

Le conseil municipal de Saint-Georges a tenu une séance relativement légère ce lundi 28 septembre, entièrement consacrée à des dossiers administratifs et à la préparation du budget 2027, en pleine campagne électorale provinciale.

Mario Busque, bénévole infatigable, demande de l'aide à son tour

« Peu importe la carrosserie, faut qu'il suive », c'est ainsi que Mario Busque résume, depuis de nombreuses années, sa relation avec son propre corps. À Saint-Georges et dans toute la région, difficile de compter les organismes et les événements auxquels il donne son temps tant il est de toutes les fins de semaine.

Jeudi 1er octobre

Un conseiller municipal de Saint-Zacharie admet avoir agressé sexuellement une fillette

Conseiller municipal et pompier volontaire à Saint-Zacharie, Mario Larivière a plaidé coupable à des accusations de contacts sexuels sur une mineure et de non-respect d’une promesse.

Immersion dans le quotidien des pompiers de Saint-Georges

Depuis le mois d’avril 2025, la caserne incendie de Saint-Georges compte deux équipes de pompiers à temps plein qui se relaient jour après jour pour protéger les citoyens.

Vendredi 2 octobre

Un compte à rebours est lancé à 300 jours de la 61e Finale des Jeux du Québec

À l’aube du cap symbolique des 300 jours précédant la cérémonie d’ouverture de la 61e Finale des Jeux du Québec à Saint-Georges, le Comité organisateur va dévoiler au cours des prochains jours un panneau de décompte qui sera installé devant la Maison des Jeux.

Nouvelle-Beauce: sondage à l'égard du développement éolien

La MRC de La Nouvelle-Beauce a lancé un sondage afin de mieux connaître les préoccupations et les attentes de la population à l’égard du développement éolien.

René Lajoie et Nathan Loignon réunis à La victoire de l'amour

René Lajoie et Nathan Loignon interpréteront L’enfant au piano, de Serge Lama, le 18 octobre alors qu’ils seront réunis dans La victoire de l’amour, sur TVA.