Le Club Toastmasters de Saint-Georges a 28 ans

Le Club Toastmasters de Saint-Georges a vue le jour le 1er octobre 1998. Près de trois décennies plus tard, il poursuit toujours la même mission, celle d'offrir un espace où chacun peut apprendre à mieux communiquer, prendre confiance en soi et développer son leadership.

Au cours de ces 28 années, des femmes et des hommes ont franchi les portes du club pour différentes raisons. Certains voulaient vaincre leur peur de parler devant un groupe, d’autres améliorer leur façon de communiquer, préparer des présentations, développer leur leadership ou simplement se sentir plus à l’aise lorsqu’ils prennent la parole.

Cet anniversaire a une saveur particulière puisque Gilles Lessard, qui faisait partie des membres fondateurs du club en 1998, en est toujours membre aujourd’hui. Sa présence crée un beau lien entre les débuts du club et les membres qui poursuivent aujourd’hui l’aventure.

« C’est assez exceptionnel de pouvoir célébrer 28 ans d’existence avec, parmi nous, une personne qui était là dès le début. Derrière ces 28 années, il y a surtout des gens qui ont donné de leur temps, partagé leur expérience, prononcé leur premier discours ici et aidé d’autres membres à progresser. C’est cette histoire humaine que nous voulons célébrer », a souligné Averty Ndzoyi, président du Club Toastmasters de Saint-Georges.

Encore aujourd’hui, les rencontres du club permettent aux membres de pratiquer régulièrement la prise de parole en public, de recevoir des commentaires constructifs et de progresser à leur rythme dans une ambiance conviviale et bienveillante.