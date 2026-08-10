Sainte-Clothilde-de-Beauce: les pompiers s’entraînent à intervenir au Grand Morne

Une journée de partage technique s’est tenue le dimanche 2 août avec l’équipe de sauvetage en hauteur du Service de sécurité incendie de Sainte-Clotilde-de-Beauce.

Cette séance visait à permettre aux pompiers de se familiariser davantage avec les équipements et les manœuvres de cordes nécessaires lors d’interventions en milieux verticaux.

L’équipe spécialisée est notamment appelée à intervenir sur le territoire du mont Grand Morne, ainsi que dans d’autres milieux verticaux comme les carrières. Elle est composée des pompiers Éric Poulin, Ethan Vachon, Antoine Giasson et Jérôme Marcoux, ainsi que de Nicolas Rodrigue, également membre du Club d’escalade et de montagne des Appalaches, affilié à la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade.

L’objectif de cette journée était d’optimiser l’efficacité des interventions lors d’un éventuel incident sur le territoire, en permettant aux membres de l’équipe de revoir certaines techniques et de travailler avec les équipements spécialisés.

Cette unité de sauvetage en hauteur est en fonction depuis mai 2023.

D’autres séances d’entraînement internes sont prévues au cours des prochains mois. Elles impliqueront les pompiers de l’équipe ainsi que des adeptes d’escalade expérimentés, afin de maintenir les compétences et d’assurer la sécurité des usagers du site.

