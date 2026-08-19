3 500 $ amassés pour le Relais pour la vie
Des papillons pour une bonne cause
L'Envolée de papillons, qui s'est tenue samedi dernier aux Serres Saint-Georges, a permis d'amasser la somme de 3 504 $.
Le montant a été entièrement remis à l'organisme Le Relais pour la vie, section Beauce, de la Société canadienne du cancer.
C'est la propriétaire du commerce, Stéphanie Veilleux, qui a organisé l'événement.
« Voir 125 papillons s’envoler ensemble pour une si belle cause, c’était vraiment quelque chose de spécial », a-t-elle déclaré.
Signalons que cette première édition était une présentation de Bérubé Audioprothésistes.
Mme Veilleux a confirmé que la célébration sera présentée à nouveau l'an prochain.
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