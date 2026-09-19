Les personnes victimes d’actes criminels ne doivent pas être oubliées

Alors que la campagne électorale provinciale bat son plein, le Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) invite les partis politiques et les futures personnes élues à réaffirmer leur engagement envers les personnes victimes et à assurer la pérennité des services qui leur sont destinés.

L’an dernier, près de 78 000 personnes ont eu recours aux services d’un CAVAC au Québec. Il s’agit de 10 000 personnes de plus qu’il y a cinq ans, soit une hausse de 16%. Cette croissance constante témoigne de l’importance des services offerts et de l’ampleur des besoins vécus par les personnes victimes, leurs proches et les témoins d’infraction criminelle.

Depuis plus de 35 ans, le Réseau des CAVAC joue un rôle essentiel dans l’accompagnement des personnes touchées par un acte criminel. Son expertise en intervention post-traumatique et sa connaissance fine du système de justice criminel et pénal permettent à des milliers de personnes d’obtenir l’information, le soutien et l’accompagnement dont elles ont besoin.

Depuis quatre ans, les CAVAC assurent également l’accompagnement sociojudiciaire des personnes victimes au sein du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale dans les districts où il est implanté.

« Que ce soit pour obtenir du soutien avant même de dénoncer le crime, pour être accompagnées dans leurs démarches judiciaires ou pour se préparer à témoigner, les personnes victimes de violence conjugale sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers les CAVAC. En 2025-2026, elles représentent 41,4 % de notre clientèle victime », a mentionné Marie-Christine Villeneuve, coordonnatrice aux communications et aux relations publiques du Réseau des CAVAC.

Il demeure essentiel de rappeler toutefois que les services des CAVAC sont accessibles à toutes les personnes victimes d’actes criminels, peu importe leur âge, leur sexe, la nature de l’infraction subie ou encore le fait que celle-ci ait été dénoncée à la police ou non.

Au fil des années, le Réseau des CAVAC a développé des initiatives spécialisées afin de répondre plus adéquatement aux réalités de diverses clientèles. Pensons notamment aux différents programmes d’aide et de préparation au témoignage à la cour, à notre Équipe dédiée d’intervention en exploitation sexuelle (ÉDIES) ou à nos personnes intervenantes dédiées à la clientèle des Premières Nations et Inuit. Nos organismes font preuve d’innovation, de créativité et d’un engagement constant afin de rendre leurs services toujours plus accessibles, humains et adaptés aux besoins des personnes victimes.

À l’aube d’un nouveau mandat gouvernemental, nous tenons à rappeler que les besoins des personnes victimes demeurent immenses et les ressources limitées. Dans ce contexte, le Réseau des CAVAC souhaite que les personnes appelées à prendre les décisions pour notre société à compter du 5 octobre prochain reconnaissent pleinement l’importance de sa mission. Au-delà de la poursuite des efforts déjà entrepris, il est nécessaire de consolider et de bonifier les moyens consacrés au soutien des personnes victimes afin que celles-ci puissent recevoir l’aide, l’accompagnement et les services auxquels elles ont droit, partout au Québec.