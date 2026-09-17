Le Rappel prépare son 7e souper-bénéfice Oktoberfest

Le souper se tiendra sous la présidence d’honneur d'Éric Veilleux, de l'entreprise de courtiers d'assurance Des Bons Conseils.

Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la 7e soirée-bénéfice Oktoberfest, de l’organisme Le Rappel, prévue le lundi 28 septembre.

L'événement, qui sert à amasser des fonds pour ce groupe d’entraide de personnes atteintes de maladie mentale, se déroulera au Rock Café de Saint-Georges.

Cette année, l'activité se tient sous la présidence d’honneur d'Éric Veilleux, de l'entreprise de courtiers d'assurance Des Bons Conseils.

Le chansonnier Antho Paquet se chargera de l'ambiance musicale tout au long de la soirée.

En outre, on procèdera au tirage d’un téléviseur LG 55’’, gracieuseté de Sonxplus Saint-Georges, parmi les personnes détentrices d'un billet.

Outre la cueillette de fonds, cet événement permet de promouvoir la mission de l'organisme —qui accueille avec respect toute personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale — ainsi que les services offerts auprès de la population de la MRC Beauce-Sartigan. De plus, le montant amassé sera redistribué aux membres, pour répondre à des besoins spécifiques durant leur parcours.

Les billets sont en vente au coût de 75$ l'unité. On peut se les procurer en communiquant par téléphone avec Le Rappel (418 227-2025, poste 1031) ou en ligne sur lerappel.org