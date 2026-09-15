Une somme de 2 500 $ pour l'église de Saint-Odilon

Le traditionnel déjeuner-bénéfice des Chevaliers de Colomb de Beauceville a permis de récolter une somme de 2 500 $ lors de sa tenue, ce dimanche 13 septembre.

Le montant sera versé dans le fonds établi pour le remplacement du système de chauffage de l'église de Saint-Odilon, qui fait partie de la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce.

Sur la photo, on aperçoit Marie-Pierre Drouin (et ses deux enfants) tenant le chèque, en compagnie de Maxim Bernard, organisateur de l’événement, et Pierre Boucher Grand Chevaliers du conseil 2910 de Beauceville.