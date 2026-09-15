Lancement de la 35e Loterie de la Maison Catherine de Longpré

La Maison Catherine de Longpré a lancé ce mardi matin sa 35e Loterie annuelle, qui se tiendra cette année sous la présidence d’honneur de Anick Lalancette, coordonnatrice Développement, Communication et Marketing et Charles Fortin, président-directeur général de Constructions MGP Inc. à Saint-Éphrem.

Grâce à la vente de 20 000 billets et à leur levée de fonds, ceux-ci visent à amasser 475 000 $ pour la cause.

« Ils sont ensemble depuis plus de 25 ans. Au fil du temps, ils ont grandi ensemble, traversé de belles étapes, relevé plusieurs défis et surtout fonder une famille dont ils sont profondément fiers (...) Ils aiment créer, avancer, bâtir des projets et rassembler les gens autour d'eux », a souligné Léon Drouin, président du conseil d’administration de la Maison Catherine de Longpré, pour les présenter.

Anick Lalancette et Charles Fortin ont été personnellement touchés par les soins offerts dans cet établissement lorsque la mère de Charles y a passé ses derniers jours de vie. « Ma mère a eu la chance d'être accueillie pour ses derniers moments. Même si elle n'était malheureusement plus consciente à ce moment-là, nous, sa famille, nous avons pleinement ressenti toute la douceur, l'humanité et la bienveillance qu'on retrouve dans cette maison », a expliqué le président d'honneur. « Ils ont pris soin d'elle bien sûr, mais ce qui nous a profondément touchés c'est qu’ils ont aussi pris soin de nous. Ils nous ont accueilli, ils nous ont écouté. Ils nous ont rassuré et parfois un sourire, une parole douce ou simplement quelqu'un qui est présent au bon moment ça fait toute la différence », a ajouté sa conjointe.

Cette collecte vise donc à permettre à l'établissement de continuer à offrir ses services gratuitement à ceux qui en ont besoin. La loterie compte cette année pour plus de 22 % dans le budget de fonctionnement de la Maison. « Notre budget d'opération, pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2027, est de 2 413 350$ », a précisé Léon Drouin.

Notons que la Maison Catherine de Longpré reçoit l'aide de 83 bénévoles à l'intérieur de ses murs. En 2025, 265 patients ont été reçus dans cet établissement pour une moyenne de huit jours.

Infos pratiques

Les billets sont disponibles dans les Caisses Desjardins du territoire ainsi qu'auprès de représentants désignés dans chaque municipalité de la région dont vous trouverez les coordonnées sur le site internet : maisoncatherinedelongpre.qc.ca sous l'onglet « Don et financement ».

Les achats de billets et les dons en ligne sont également possibles. Des billets sont aussi disponibles directement à la Maison Catherine de Longpré au 1140 de la 20e Rue à Saint-Georges.

Le tirage se déroulera le 4 décembre 2026 à 19 h.

Les gagnants se partageront la somme de 65 000 $, soit 1 prix de 10 000 $, 4 prix de 5 000 $, 30 prix de 1 000 $ et 10 prix de 500 $.