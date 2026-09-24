Près de 700 personnes à la «Journée de parrainage civique»

Près de 700 personnes ont célébré la 6e Journée québécoise de parrainage civique, qui s'est tenue au verger Roy de la Pomme, à Saint-Georges, le 19 septembre.

L’événement, organisé par Parrainage Jeunesse Beauce-Etchemins, a offert aux familles une journée festive placée sous le signe de l’engagement, de la communauté et de l’importance de créer des liens durables dans la communauté.

Sur place, il y avait de l’animation musicale, des activités créatives, des jeux, du maquillage, des sculptures de ballons, de l’animation de rue et des ateliers de cirque.

« Depuis six ans, nous avons le privilège d’organiser cette belle fête familiale au verger des Roy de la Pomme. Ce beau partenariat nous permet de faire connaître davantage notre mission tout en créant des liens significatifs dans notre communauté. En offrant une fête familiale comme celle-là, nous voulons mettre en lumière sur l’importance de l’implication citoyenne qui fait la différence pour les jeunes de Beauce-Etchemins. Avec une belle participation du public, nous sommes optimistes que cela nous aidera à recruter plusieurs nouveaux bénévoles cet automne pour notre programme de mentorat jeunesse où la demande est en forte croissance », a souligné le directeur, Jean-François Fecteau

Remise d'une bourse

La journée a également été marquée par un moment particulièrement significatif pour l’organisme: la remise d’une bourse postsecondaire de 300 $ à Jérémy Arsenault, un jeune homme qui a été accompagné par le Service d’animation de Parrainage Jeunesse au cours des trois dernières années.

C'est une façon pour l’organisme de souligner sa détermination, ses efforts et son engagement à poursuivre son parcours scolaire en vue d’une carrière dans les soins infirmiers.

« Cette bourse représente bien plus qu’un soutien financier. Elle témoigne de l’importance d’encourager les jeunes dans leurs projets et de reconnaître les efforts qu’ils déploient pour atteindre leurs objectifs. Pour Parrainage Jeunesse, accompagner un jeune, c’est aussi croire en son potentiel et l’encourager à poursuivre son chemin, une étape à la fois », a fait savoir M. Fecteau.

Par ailleurs, dans un autre ordre d'idées, JM Auto Plus de Saint-Prosper a organisé le 12 septembre un lave-ô-don au profit de Parrainage Jeunesse.

L’initiative de Jérôme Savard a porté ses fruits: plus d’une soixantaine de véhicules ont été lavés au cours de la journée, permettant de recueillir la somme de 1 300 $ pour l’organisme.







